Julgamento de Trump sobre caso de interferência eleitoral marcado para março

A juíza responsável pelo julgamento de Donald Trump no caso em que o ex-Presidente dos Estados Unidos é acusado de tentar subverter os resultados da eleição presidencial de 2020 marcou o julgamento para 4 de março de 2024, o que pode afetar a corrida à Casa Branca em 2024. A decisão da juíza Tanya Chutkan marcou o julgamento para um data "a meio" das primárias presidenciais republicanas e um dia antes da Super Terça-feira - o primeiro grande evento da disputa eleitoral. Durante uma audiência na segunda-feira, Chutkan ouviu os argumentos dos advogados de Trump e dos procuradores sobre a data em que o caso poderia ser levado a julgamento. O advogado Jack Smith que lidera a acusação contra Trump propôs que o julgamento começasse em janeiro, com a seleção do júri a começar ainda em dezembro deste ano, enquanto a equipa de Trump apelou para que o julgamento fosse adiado para abril de 2026, depois das eleições presidenciais. "Estas propostas estão obviamente muito distantes", afirmou Chutkan esta segunda-feira, considerando que "nenhuma delas é aceitável". Defendendo ainda que o público tem interesse na administração justa e atempada da Justiça, Chutkan, acrescentou que Trump terá de dar prioridade ao julgamento e que não alteraria o calendário do julgamento com base nas obrigações profissionais de outro arguido, por exemplo, um atleta profissional. Depois de Chutkan ter anunciado a decisão, o advogado de Trump John Lauro levantou-se para fazer uma objeção e afirmar que a equipa de defesa de Trump não será capaz de representar adequadamente o seu cliente com essa data de julgamento. Lauro argumentou que ir a julgamento no próximo ano violaria os direitos do ex-presidente, considerando os milhões de páginas de descobertas que os procuradores entregaram. "O Sr. Trump não está acima da lei, mas também não está abaixo da lei", defendeu. Contudo, Chutkan registou a objeção e prosseguiu. No início da audiência, Chutkan disse que, embora a proposta da equipa de advogados da acusação fosse demasiado cedo, a proposta de Trump para ser julgado apenas em 2026 também não era razoável. "Descobrir [as acusações] em 2023 não é sentar-se num armazém com caixas de papel a olhar para cada página", justificou Chutkan. "Este caso não vai a julgamento em 2026", acrescentou, salientando que a equipa de Trump já teve tempo para se preparar e que o público já sabe da existência das investigações a Trump desde setembro de 2022 e que a identidade de muitas das testemunhas é conhecida. A juíza de Washington já tinha sido ameaçada de morte por uma apoiante de Donald Trump: "Se Trump não for eleito em 2024, vamos atrás de ti para te matar". A ameaça foi levada a cabo por uma mulher de 43 anos residente no estado norte-americano do Texas, que foi acusada pela ameaça de morte 16 de agosto deste ano.