Filho reunido com a mãe 42 após ser roubado em maternidade

Jimmy Lippert Thyden, que tinha sido raptado no Chile depois de nascer, encontrou a sua mãe biológica ao fim de 42 anos.

O bebé fora levado por funcionários do hospital de Santiago do Chile logo após o nascimento, tendo estes dito mais tarde à mãe, Maria Angelica Gonzalez, que ele tinha morrido.

Segundo a estação Aljazeera, a procura da família biológica começou em abril deste ano, depois de Jimmy ter lido algumas histórias sobre pessoas chilenas adotadas que se tinham reunido com as suas famílias de sangue com a ajuda da organização sem fins-lucrativos Nos Buscamos.

Jimmy nascera prematuro num hospital de Santiago do Chile e fora colocado numa incubadora. Quando Maria Angelica Gonzalez regressou ao hospital para levar o filho, os funcionários disseram-lhe que ele tinha falecido e que o seu corpo tinha sido eliminado.

A Nos Buscamos acredita que Jimmy caiu nas malhas de uma rede de adoção forçada.