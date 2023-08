Falha técnica afeta controlo de tráfego aéreo nos aeroportos do Reino Unido

Centenas de voos de e para o Reino Unido estão a sofrer atrasos, esta segunda-feira, devido a uma falha informática "a nível de toda a rede" nos sistemas nacionais de controlo do tráfego aéreo.

De acordo com o britânico "The Guardian", alguns passageiros foram informados de que os seus voos poderiam sofrer atrasos de até 12 horas, enquanto os engenheiros tentam resolver a falha.

Os portais de localização de voos apontam que poucos foram os aviões que puderam descolar a partir de Heathrow, o aeroporto mais movimentado do Reino Unido, desde as 11h30. Já os voos de curta distância que chegam, têm sido impedidos de partir.

"Estamos atualmente a enfrentar um problema técnico e aplicámos restrições ao fluxo de tráfego para manter a segurança. Os engenheiros estão a trabalhar para encontrar e corrigir a avaria", afirmou o um porta-voz da Nats - Serviço Nacional de Controlo de Tráfego Aéreo do Reino Unido, em declarações ao Guardian.

Segundo um porta-voz de Heathrow, as "perturbações nos voos em todo o Reino Unido" devem-se "a problemas no espaço aéreo nacional".

"Aconselhamos os passageiros a informarem-se junto da sua companhia aérea sobre as últimas informações. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a Nats e outros parceiros aeroportuários para minimizar o impacto que isto tem nos passageiros", acrescentou.

Por sua vez, a British Airways informou os passageiros de que os seus voos estavam sujeitos a atrasos.

"Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a Nats para compreender o impacto de um problema técnico que está a afetar o espaço aéreo do Reino Unido e manteremos os nossos clientes atualizados com as informações mais recentes", indicaram.

O jornal britânico partilha ainda o testemunho de uma britânica, Sarah Major, que se encontra no aeroporto de Faro com o marido e os dois filhos, de dois e quatro anos, e que afirma ter sido informada da possibilidade de ter de esperar um total de sete horas.

"Às onze da manhã, estávamos no autocarro para sairmos a caminho do avião, que estava previsto descolar às 11h25. Depois de dez minutos à espera, tiraram-nos do autocarro e disseram-nos que havia uma falha dos sistemas no Reino Unido e que todos os voos ficaram em terra até nova ordem", contou.

Acabaram, mais tarde, por embarcar, mas foram informados pelo piloto de que há uma longa fila e que, por isso, podem ter de esperar mais de cinco horas até à descolagem", contou.

A transportadora regional Loganair, sediada em Glasgow, avisou os clientes através da rede social X, anteriormente conhecida como Twitter que "houve uma falha nos sistemas informáticos de controlo do tráfego aéreo do Reino Unido esta manhã."

Entre os afetados pelos atrasos, encontram-se também várias pessoas que regressavam do Campeonato Mundial de Atletismo na Hungria.

A apresentadora da BBC Gabby Logan afirmou através do X que o seu avião estava preso na pista do aeroporto de Budapeste.

"Depois de quase três semanas longe de casa, estou a horas de abraçar a minha família. E acabaram de me dizer que o espaço aéreo do Reino Unido está fechado. Podemos ficar aqui durante 12 horas. Por isso, sentamo-nos no avião e esperamos", escreveu.

O aeroporto de Gatwick, em Londres, informou que os aviões continuavam a descolar e a aterrar na tarde desta segunda-feira.

É possível a falha prolongada provoque cancelamentos generalizados. Uma falha informática no centro de controlo em Swanwick, em 2014, afetou os voos até ao dia seguinte, apesar de o espaço aéreo ter sido restringido apenas durante cerca de uma hora.