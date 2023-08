Brasil. "Show do Século" termina com mais de 500 detidos

Foi apresentado como o “show do século” em Copacabana, no Brasil, e prometia muita música com o DJ Alok, mas o evento, do passado sábado, terminou com várias detenções e algumas pessoas feridas.

Tudo porque, de acordo com a imprensa brasileira, vários grupos irromperam pelo meio da multidão antes, durante e depois do espetáculo, tendo roubado telemóveis, fios e pulseiras de ouro, carteiras e até alianças de casamento. Algumas pessoas ficaram feridas.

A Polícia Militar foi chamada a intervir e conduziu cerca de 500 pessoas para as esquadras da região de Copacabana.

Os suspeitos foram detidos por furto ou por tentarem entrar na área da apresentação com facas de todos os tamanhos, incluindo grandes facões, estiletes, socos ingleses e chaves de fendas.

O evento gratuito celebrou o centenário do Hotel Copacabana Palace e os 32 anos do DJ e tinha um público estimado de um milhão de pessoas.

Na sua página do Facebook, o artista agradeceu a presença do público e às “forças de segurança do estado do Rio de janeiro (PM e PC), além dos servidores Municipais (guardas e agentes de trânsito) pelo incansável empenho antes, durante e depois da realização do evento”.

“Apesar das adversidades, vocês fizeram a diferença permitindo que o evento acontecesse da melhor maneira”, lê-se na publicação.