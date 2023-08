Níger. Manifestantes queimam bandeira francesa e exigem retirada das tropas

Centenas de manifestantes nigerinos queimaram hoje a bandeira de França num protesto perto da base militar francesa em Niamey, próximo do aeroporto da capital, para exigir a retirada daquelas tropas do país.

Os manifestantes, na sua maioria jovens, concentraram-se perto da base aérea 101, nas imediações do aeroporto de Diori Hamani, onde a força aérea francesa está instalada, desde 2013, para apoio ao dispositivo francês antiterrorista de Barkhane, em conformidade com acordos assinados com o antigo exército nigeriano, conforme a EFE constatou no local.

Os participantes no protesto exigiram a retirada "imediata" das tropas francesas do país e a expulsão do embaixador francês em Niamey, Sylvain Itté, poucas horas antes do final do período de dois dias concedido ao diplomata pela junta militar golpista no poder para deixar o território nigeriano.

Os manifestantes também entoaram palavras de ordem contra a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que impôs duras sanções económicas contra o Níger e ameaça com ação militar contra os líderes do golpe, caso se recusem a restaurar a ordem constitucional.

Um forte dispositivo de segurança foi implantado no local, há várias semanas, e as tropas nigerinas impediram vários manifestantes que tentavam escalar os muros para aceder ao complexo militar.

"A França é uma sanguessuga que suga o sangue dos nigerinos", lia-se nalgumas mensagens escritas pelos manifestantes que também hastearam as bandeiras da Rússia, do Burkina Faso e do Mali, países que rejeitam a intervenção militar no Níger.

Antiga potência colonial, a França tem importantes interesses económicos no país africano e destacou 1.500 soldados no âmbito da cooperação antiterrorista entre os dois países.