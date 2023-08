Cinquenta migrantes resgatados desde sexta-feira em Valência

Cinquenta migrantes, entre os quais dois bebés e sete menores, foram resgatados desde sexta-feira, em relativamente bom estado de saúde, depois de chegarem em cinco pequenos barcos à costa sul da Comunidade de Valência, em Espanha.

Segundo dados da Cruz Vermelha, os barcos precários foram intercetados em Guardamar del Segura, na praia de La Fossa (em Calpe), em Arenales del Sol (em Elche), em Torrevieja e o último, na tarde de sábado, numa praia de l'Alfàs del Pi.

Entre o total de 50 migrantes intercetados estão um bebé com menos de dois meses e outro com 13 meses, uma criança com menos de 15 anos, duas com 16 e quatro com 17, além de duas mulheres e 39 homens.

Todas as pessoas foram encaminhadas para as instalações da Cruz Vermelha no porto da cidade de Alicante para atendimento de especialistas e voluntários da instituição humanitária e, apesar de ter havido vários pequenos cuidados médicos, não houve necessidade de transferência para um centro hospitalar, porque todos se encontravam em estado de saúde relativamente bom.

Esta nova vaga eleva para cerca de 350 o número de migrantes que chegaram em 2023 à costa da comunidade valenciana, todos eles na província de Alicante, segundo dados da Cruz Vermelha.