Áustria. 53 pessoas encontradas num pequeno camião

As autoridades austríacas encontraram este domingo, na cidade de Linz, 53 pessoas num pequeno camião presumivelmente rumo à Alemanha, de acordo com a agência Associated Press (AP).

Segundo a polícia austríaca, citada pela AP, estavam quatro homens na cabine do veículo no momento em que foi mandado parar pelas autoridades, tendo um dos ocupantes tentado fugir, sem sucesso.

De acordo com a AP, o fugitivo foi preso, bem como os restantes três ocupantes da cabine, por suspeitas de tráfico humano.

No compartimento de carga do pequeno camião, as autoridades austríacas encontraram 53 pessoas, incluindo crianças, a maioria dos quais provenientes da Turquia, segundo a polícia.

Três dos suspeitos de tráfico são de nacionalidade turca, com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos, mas a identidade do quarto homem permanece por apurar.

Segundo a AP, a polícia ainda não deu detalhes acerca de toda a viagem dos migrantes, mas nos últimos anos as autoridades têm encontrado muitas pessoas dentro de veículos através da rota dos Balcãs ou da Áustria.