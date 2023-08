Pelo menos 13 mortos e centenas de feridos num esmagamento em Madagáscar

Pelo menos 13 pessoas morreram e 107 ficaram feridas, esta sexta-feira, durante um esmagamento antes da cerimónia de abertura dos 11.º Jogos das Ilhas do Oceano Índico, informou o primeiro-ministro de Madagáscar.

Segundo o chefe de governo do país, a tragédia ocorreu quando milhares de adeptos tentavam entrar no estádio nacional de Barea, em Antananarivo. Christian Ntsay referiu ainda que 11 pessoas estão em estado crítico.



Por sua vez, a Cruz Vermelha local adianta que sete das vítimas locais são menores, dois rapazes e cinco raparigas.



O presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina, dirigiu-se às pessoas que estavam no interior do recinto pouco depois da tragédia e referiu que «aconteceu um episódio infeliz». «Houve uma debandada na entrada. Há muitos feridos. Vamos cumprir vários segundos de silêncio pelos compatriotas que morreram enquanto tentavam entrar», referiu, citado pelo «The Guardian».



Após a curta homenagem às vítimas mortais, a cerimónia prosseguiu com fogo de artifício.



Circulam nas redes sociais vários vídeos nos quais é possível ver pessoas a serem assistidas por profissionais de saúde no estádio.