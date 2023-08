"Eu não fiz nada de errado", disse Trump após sair da prisão

“Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de mal e toda a gente sabe que nunca tive esse apoio", foram palavras do ex-Presidente dos Estados Unidos da América, (EUA) sobre a acusação no processo relacionado com as eleições de 2020.



Donald Trump fez uma breve declaração aos jornalistas, no aeroporto de Atlanta, depois de se ter apresentado às autoridades na prisão de Fulton, no estado da Geórgia.

Antes de embarcar no avião de regresso a casa, Trump recusou responder às perguntas dos jornalistas, mas disse que "quando se tem uma liberdade tão grande para contestar, é preciso poder fazê-lo, caso contrário, temos eleições desonestas. O que se passou aqui foi uma farsa judicial", alegou.

Trump classificou este como "um dia triste para a América" e disse que tem direito a contestar eleições que considera serem "desonestas".

Trump é acusado de ter tentado reverter, a seu favor, os resultados das recentes eleições presidenciais, naquele estado da Georgia.

O ex-Presidente dos Estados Unidos foi fotografado na prisão, tal como aconteceu com os outros arguidos do caso, durante a semana.

A fiança de Trump neste processo foi fixada em 200.000 dólares (cerca de 184 mil euros), tendo já sido paga.



Este é o quarto processo criminal contra o Donald Trump e o segundo em que é acusado de tentar subverter os resultados da votação.