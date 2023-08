"Eu não fiz nada de errado", disse Trump após sair da prisão

“Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de mal e toda a gente sabe que nunca tive esse apoio", foram palavras do ex-Presidente dos Estados Unidos da América, (EUA) sobre a acusação no processo relacionado com as eleições de 2020.



Donald Trump fez uma breve declaração aos jornalistas, no aeroporto de Atlanta, após ter-se apresentado às autoridades na prisão de Fulton, no estado da Geórgia.

Antes de embarcar no avião de regresso a casa, Trump recusou responder às perguntas dos jornalistas, mas disse que "quando se tem uma liberdade tão grande para contestar, é preciso poder fazê-lo, caso contrário, temos eleições desonestas. O que se passou aqui foi uma farsa judicial", alegou.

Trump classificou este como "um dia triste para a América" e disse que tem direito a contestar eleições que considera serem "desonestas".

Trump é acusado de ter tentado reverter, a seu favor, os resultados das recentes eleições presidenciais, naquele estado da Georgia.

O ex-Presidente dos Estados Unidos foi fotografado na prisão, tal como aconteceu com os outros arguidos do caso, durante a semana.

A fiança de Trump neste processo foi fixada em 200.000 dólares (cerca de 184 mil euros), tendo já sido paga.



Depois de sair da prisão de Fulton, Donald Trump recorreu à rede social X (antigo twitter) para publicar a foto que ficou registada no arquivo policial, com a legenda: "Interferência eleitoral. Rendição Nunca".

Este é o quarto processo criminal contra o Donald Trump e o segundo em que é acusado de tentar subverter os resultados da votação.