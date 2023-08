Zelensky. Visita a Portugal está “nos planos, mas quando for possível”

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou esta quinta-feira que existe a intenção de visitar Portugal logo que estejam reunidas as condições.

“Isso está nos nossos planos, mas quando for possível", afirmou aos jornalistas em Kiev.

Numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa está de visita à Ucrânia, Zelensky agradece a ajuda de Portugal.

“Obviamente que devemos estar gratos a Portugal pelo apoio politico e a ajuda ao nosso povo, sobretudo como nos trataram e ajudaram, principalmente no início da guerra, quando receberam famílias, pessoas, criancas. Mas têm que compreender que eu não tenho assim tanto tempo e possibilidade para viajar. Vamos trabalhar juntos nisso”, declarou.

Zelensky sublinha, no entanto, que virá a Portugal “com gosto”.

“Já discutimos esse assunto e temos esta ideia”, acrescenta.

Portugal vai ajudar a formar pilotos e engenheiros ucranianos em caças F-16

O Presidente Volodymyr Zelensky confirmou também a disponibilidade de Portugal para para participar na formação de pilotos e engenheiros ucranianos em caças F-16, refere a agência Ukrinform.



“Portugal é membro da nossa coligação de tanques e aviação. Hoje, Portugal confirmou a sua disponibilidade para se juntar à formação de pilotos e engenheiros ucranianos em aeronaves F-16”, disse o chefe de Estado do país do leste europeu.

Zelensky também discutiu com o seu homólogo português a possibilidade de expandir a cooperação em defesa, em particular no fornecimento à Ucrânia de equipamento médico blindado e equipamento de desminagem.

Além disso, o Presidente informou o líder português sobre a situação no campo de batalha e as necessidades de defesa da Ucrânia.