Zelensky confirma operação militar na Crimeia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirma uma operação com tropas da Ucrânia na Crimeia, território ocupado pela Rússia desde 2014.

"Sim, temos rapazes nossos lá. Não há vítimas até ao momento", declarou esta quinta-feira Volodymyr Zelensky, no Dia da Independência da Ucrânia.

Durante uma conferência de imprensa com Marcelo Rebelo de Sousa, que está de visita a Kiev, o Presidente ucraniano diz que ainda é “demasiado cedo para dizer que está em curso a libertação da Crimeia".

Zelensky aguarda o relatório do líder dos serviços de informação, Kyrilo Budanov, com mais informações sobre a operação na Crimeia.

As declarações do Presidente ucraniano acontecem depois de o porta-voz do Ministério da Defesa ter anunciado na rede social Telegram que soldados ucranianos estão na Crimeia.

Os objetivos da missão foram atingidos sem baixas, declarou Andriy Yusov.

"Tropas desembarcaram na península como parte de uma operação especial", adiantou o porta-voz à estação Suspilne, numa referência à Crimeia.