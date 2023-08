Tecnologia "avatar" devolve a fala a mulher com paralisia

“O nosso objetivo é restaurar uma forma de comunicação plena e incorporada, que é a forma mais natural de conversarmos com outras pessoas”, revelou o professor Edward Chang, que liderou o trabalho de investigação na Universidade da Califórnia, em São Francisco (UCSF). “Estes avanços têm trazido resultados no sentido de apresentar uma solução real para os pacientes”.

Ann, a paciente em estudo, de 47 anos, ficou gravemente paralisada na sequência de um derrame cerebral que sofreu há mais de 18 anos.

Desde então ficou incapacitada de falar ou escrever, e atualmente recorre a um sistema de rastreamento de movimento para comunicar. Este sistema permite-lhe selecionar letras lentamente, com um limite de 14 palavras por minuto. Ann tem esperança de que o desenvolvimento desta tecnologia "avatar" lhe permita voltar a trabalhar no futuro como psicóloga ou terapeuta.

A equipa que dirige a investigação implantou um retângulo de espessura semelhante a papel com 253 elétrodos na superfície do cérebro de Ann, na região que controla a fala. Os elétrodos intercetam os sinais cerebrais que controlam os músculos da língua, mandíbula, laringe e rosto.

Depois da implantação dos elétrodos, Ann trabalhou em conjunto com a equipa de investigadores para treinar o algoritmo de inteligência artificial (IA) do sistema para detetar sinais cerebrais exclusivos para vários sons da fala, repetindo diferentes frases continuamente.

O computador foi capaz de apreender 39 sons distintos e recorreu a um modelo de linguagem semelhante ao do Chat GPT para traduzir os sinais em frases inteligíveis. Esse sistema foi então usado para controlar um avatar com uma voz personalizada e semelhante à voz de Ann antes da lesão cerebral, com base numa gravação de um discurso no seu casamento.