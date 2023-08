Putin confirma morte de Prigozhin e envia condolências

O Presidente russo, Vladimir Putin, confirmou esta quinta-feira a morte do líder do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin , e enviou condolências à família.

Putin sublinha que Prigozhin também "procurava alcançar os resultados necessários", para si próprio, mas também para a Rússia.

O Presidente russo promete que as autoridades vão realizar uma investigação cabal para apurar as causas da queda do avião em que seguia o líder do grupo Wagner.

Yevgueni Prigozhin e outras nove pessoas morreram, no desastre registado quarta-feira, a norte de Moscovo.



O líder do grupo de mercenários Wagner era um aliado de Putin, mas as relações entre o Presidente russo e o "senhor da guerra" esfriaram após uma rebelião falhada em junho deste ano.