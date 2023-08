Nasceu uma cria de puma albino. Só há quatro no mundo

Nasceu há um mês e é o primeiro puma albino a nascer em cativeiro num país da América central. Está no Zoológico Tomas Belt e, segundo conta o veterinário do zoo, Carlos Molina, esta deverá ser uma das únicas quatro crias no mundo.

Embora a cria - que ainda não tem nome - seja saudável e coma bem, Molina alertou que ainda é cedo e que os pumas albinos precisam de cuidados extra e são vulneráveis à luz solar.

A cria e os dois irmãos, de pelagem bege mesclado, estão a ser mantidos numa jaula isolada, para que a mãe seja perturbada por agitações externas nem confunda os odores humanos com os dos recém-nascidos, o que poderia levá-la a atacá-los.

O pai das crias é mantido numa jaula à parte, já que faz parte da natureza desta espécie que o macho mate as crias bebés.

O veterinário ainda não estabeleceu contacto com as crias, pelo que ainda não se sabe se são machos ou fêmeas.

Assim que as crias atingirem os três meses de idade, o zoológico pretende exibi-los ao público em geral. O Zoológico Thomas Belt recebe cerca de 50 a 60 mil visitantes por ano, de acordo com a administração do zoológico.

Os pumas são uma espécie encontrada no continente americano, desde a região andina do sul do Peru até às selvas da América Central.

A União Internacional para a Conservação da Natureza afirma que os pumas têm a maior distribuição geográfica de qualquer mamífero terrestre no hemisfério ocidental, embora tenham sido praticamente eliminados da metade oriental da América do Norte após a colonização europeia.