"Não há jogo duplo". Marcelo garante a Zelensky apoio de Portugal à adesão da Ucrânia à UE

O Presidente da República garantiu esta quinta-feira em Kiev que Portugal apoia a adesão da Ucrânia à União Europeia.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no final de um encontro com Volodymyr Zelensky na capital ucraniana e, cara a cara com o líder ucraniano, não quis deixar margem para dúvidas.

"Não há um duplo jogo na nossa posição. Espero que fique claro que quando o Presidente de Portugal diz que esse é o objetivo, está dito. Não há ninguém acima do Presidente que possa dizer coisa diferente nessa matéria", explicou na conferência de imprensa final com Zelensky.

"Quando o Presidente da República Portuguesa diz que Portugal quer que a Ucrânia venha a integrar a União Europeia, essa é uma palavra que não precisa de garantia adicional, nem há mais ninguém que possa garantir melhor do que o Presidente da República. Aquilo que ele acaba de dizer, o primeiro-ministro já o tinha dito, o Presidente da Assembleia da República já o tinha dito. Quando o Presidente da República diz isso, significa que, sendo a política externa uma só, que o poder político em Portugal, democraticamente legitimado, quer que no futuro a Ucrânia faça parte da família europeia em termos políticos. E a família europeia, em termos políticos, verdadeiramente forte e com um papel a desempenhar no mundo chama-se União Europeia", insistiu uma segunda vez, quando questionado sobre a posição portuguesa.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que Portugal " também tem sido claro ao dizer que isso envolve o caminho que a Ucrânia está a fazer, com muito mérito de preparação para esse momento, mas também o que a União Europeia tem de fazer, de preparação para esse momento. Não é um caminho só de uma das partes, é um caminho das duas partes".