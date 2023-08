Japão descarrega águas radioativas de Fukushima. "É contaminação", diz Zero

O presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira, denuncia a descarga de águas residuais radioativas da central nuclear de Fukushima que o Japão começou a libertar, esta quinta-feira, para o oceano Pacífico. Ferreira fala de um quadro de contaminação das águas.

"Organizações na área do ambiente consideram que os princípios de precuação em relação à contaminação dos oceanos estão em causa, com esta atitude do Japão", critica.

O especialista ambiental pede mais tempo para a obtenção de estudos conclusivos.

"Há estudos que ainda não foram feitos, nomeadamente na interação dos vários elementos radioativos no ecossistema e na cadeia alimentar. Portanto, devia ser utilizado mais tempo, continuando a água a ser armazenada antes de começar a ser enviada para o oceano", lamenta.