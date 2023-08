Incêndio na Grécia é o maior jamais registado na União Europeia

A área é menor que a do arquipélago da Madeira, que conta com pouco mais de 800 quilómetros quadrados, mas é maior do que a do Parque Nacional da Peneda-Gerês, que tem cerca de 700 quilómetros quadrados - 70.290 hectares.



"Temos de continuar a reforçar os esforços nacionais e coletivos de prevenção e preparação, tendo em vista épocas de incêndios mais brutais", afirmou o comissário.

Na última semana, os incêndios provocaram a morte de pelo menos 20 pessoas na Grécia, incluindo 18 migrantes que cruzaram a fronteira próxima com a Turquia, sendo dois deles jovens com 10 e 15 anos.

Os bombeiros gregos deparam-se ainda com dezenas de outros incêndios, incluindo um grande incêndio nos arredores de Atenas que queimou casas e invadiu uma das últimas áreas verdes perto da capital grega, o parque nacional no Monte Parnitha.

A Grécia sofre incêndios florestais devastadores todos os verões. Em 2018, um incêndio fez 104 vítimas mortais nos arredores de Atenas, durante o qual turistas não foram avisados para sair de um 'resort' de férias.

No verão de 2007, vários incêndios florestais, que afetaram principalmente a região sul do Peloponeso, mataram mais de 70 pessoas e queimaram cerca de 2.700 quilómetros quadrados.

No mês passado, um grande incêndio florestal na ilha turística de Rodes forçou a saída de cerca de 20 mil turistas.

O ministro da Crise Climática e da Proteção Civil, Vassilis Kikilias, reconheceu que alguns dos incêndios nos arredores de Atenas têm mão criminosa.

"Alguns incendiários estão a provocar incêndios, colocando em risco florestas, propriedades e, acima de tudo, vidas humanas", disse o ministro grego, numa declaração transmitida pela televisão.

Com as forças de combate a incêndios no seu limite, a Grécia pediu ajuda a outros países europeus.

No total, nos últimos dias, a UE disponibilizou às autoridades gregas sete aviões, um helicóptero, 114 bombeiros e 19 veículos para apoiar o combate aos incêndios florestais.

Para esta nova vaga de incêndios, a segunda no espaço de um mês, foi ainda disponibilizado o programa europeu de cartografia por satélite Copernicus, que já reproduziu mapas das áreas afetadas.

Até ao momento, Alemanha, Suécia, Croácia, Chipre, Roménia, França, República Checa, Bulgária, Albânia e Eslováquia disponibilizaram meios e operacionais para ajudar no combate às chamas.