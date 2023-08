Zelensky agradece ajuda humanitária portuguesa e visita de Marcelo a Kiev

Veja também:

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu esta quarta-feira a ajuda humanitária portuguesa e a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Kiev.

Em resposta a perguntas da imprensa portuguesa após a Cimeira da Plataforma da Crimeia, o Presidente da Ucrânia declarou-se "muito agradecido a Portugal pela ajuda humanitária", que também está a colaborar "na questão da desminagem".



"Fiquei muito feliz pela presença do Presidente português na sua primeira visita", disse Zelensky. "Há cada vez mais países e essas vozes são cada vez mais importantes para aplicar a nossa Fórmula pela Paz. Estamos a preparar a Cimeira da Fórmula da Paz e conseguir a maioria dos países do nosso lado é uma tarefa muito difícil," confessou.



O Presidente ucraniano declarou que "cada passo, cada tijolo neste edifício é importante" antes de afirmar que os parceiros "são muito importantes".



"Honestamente, isto seria muito difícil sem eles. Tivemos falta de armamento, de artilharia, sem entrar em detalhes. Não daremos essa informação à Federação Russa”, disse Volodymyr Zelensky.

O Presidente ucraniano apontou que "a vitória no campo de batalha é importante", mas que o país está a trabalhar "em diferentes esferas".

"As pessoas que estão a reconstruir o país são importantes. A preparação do inverno no sector da energia é importante, lembrem-se que tivemos que combater os apagões", recordou Zelensky.