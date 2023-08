Ucrânia diz que ataques russos destruíram 270 mil toneladas de cereais num mês

Os repetidos ataques russos aos portos marítimos e fluviais ucranianos destruíram 270.000 toneladas de cereais num mês, avançou esta quarta-feira o ministro das Infraestruturas ucraniano, Oleksandr Kubrakov.

"No total, foram destruídas 270.000 toneladas de cereais durante um mês de ataques aos portos", disse o ministro numa mensagem publicada na rede social Facebook, denunciando que tais ataques são agressões "contra os países de África e da Ásia, que já carecem de alimentos".

Os bombardeamentos russos em grande escala - oito no total, segundo Kubrakov - começaram depois de a Rússia ter abandonado unilateralmente, em julho, um acordo que permitiu à Ucrânia exportar a sua produção de cereais, essencial para a segurança alimentar mundial.

A chamada Iniciativa dos Cereais do Mar Negro, acordo firmado no ano passado sob mediação das Nações Unidas e da Turquia, contribuiu igualmente para fazer baixar os preços globais dos alimentos e proporcionou aos ucranianos grandes receitas.

Durante a noite passada, o exército russo realizou um novo ataque contra o porto de Izmail, no Danúbio, que desagua no Mar Negro, onde as forças de Moscovo estão presentes em grande escala, tendo destruído 13.000 toneladas de cereais, de acordo com Kubrakov.