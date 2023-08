Guerra na Ucrânia. Marcelo apela a retirada imediata das tropas da Rússia

Portugal apela à Rússia para que retire imediatamente as suas tropas da Ucrânia, disse esta quarta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está de visita ao país de Volodymyr Zelensky.

Marcelo Rebelo de Sousa falava esta quarta-feira na Cimeira da Plataforma da Crimeia.

"Admiramos a notável determinação demonstrada pela Ucrânia e pelo seu povo ao exercer o direito do país à autodefesa contra estes ataques ilegais, não provocados e injustificados, que constituem uma violação flagrante do Direito Internacional e da Carta das Nações Unidas. Instamos a Rússia a retirar imediatamente todas as suas forças militares do território da Ucrânia", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, sentado ao lado de Volodymyr Zelensky.

O Presidente da República Portuguesa considera que a guerra na Ucrânia não é apenas um problema de Direito Internacional, mas de dignidade humana. "Estamos a falar de pessoas", declarou.