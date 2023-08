🔴 Em direto. Nave indiana aterra no polo sul da Lua

A nave espacial Chandrayaan-3, da Organização Indiana de Investigação Espacial (ISRO), aterrou na Lua. A alunagem aconteceu à hora prevista, pelas 13h34 (hora de Portugal continental). A Índia tornou-se, assim, no primeiro país a aterrar no pólo Sul do satélite natural da Terra.

A aterragem foi confirmada em direto, na transmissão em direto da ISRO, e numa publicação na rede social X (antigo Twitter), em que a nave comunica que chegou ao destino.