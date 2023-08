Discurso de Marcelo na íntegra em Kiev. "A fronteira portuguesa é a fronteira da Ucrânia"

Veja também: Guerra na Ucrânia. Marcelo apela a retirada imediata das tropas da Rússia

Guerra na Ucrânia. Marcelo admite colaboração de Portugal na investigação ao massacre de Bucha

Fotogaleria. As primeiras horas de Marcelo na Ucrânia

Marcelo encontra-se com Zelensky na quinta-feira

Marcelo em Kiev para "mostrar a solidariedade à Ucrânia em todos os domínios" O Presidente da República, que iniciou esta quarta-feira uma visita à Ucrânia, participou na Cimeira da Plataforma da Crimeia. Marcelo Rebelo de Sousa apelou à retirada imediata das tropas russas e declarou que "a fronteira portuguesa é a fronteira da Ucrânia". Sentado ao lado de Volodymyr Zelensky, Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro orador a tomar a palavra a seguir ao Presidente da Ucrânia. Ao introduzir Marcelo, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dimytro Kuleba, classificou a visita do chefe de Estado português como “histórica” por ser a segunda visita presidencial portuguesa à Ucrânia dos últimos 24 anos.

As sires de alerta anti-aéreo tocaram em Kiev com Marcelo Rebelo de Sousa e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky na mesma sala. Leia o discurso na íntegra: A minha presença nesta cimeira representa um sinal equívoco do não reconhecimento por parte de Portugal da tentativa de anexação ilegal e ocupação temporária pela Rússia da República Autónoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol, bem como de outras regiões da Ucrânia, em linha com a declaração final do participantes desta cimeira. Testemunhámos como a ocupação ilegal da Crimeia foi utilizada pela Rússia para perpetrar o seu ataque brutal a todo o território ucraniano há 18 meses. Não podemos permitir que estas agressões continuem. Portugal permanece inabalável no seu compromisso com a soberania e integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. Condenamos nos termos mais veementes a guerra ilegal, injusta e imoral em curso da Rússia contra a Ucrânia e a ocupação da Crimeia e de Sebastopol.

Admiramos a notável determinação demonstrada pela Ucrânia e pelo seu povo. Ao exercer o direito do país à autodefesa contra estes ataques ilegais, não provocados e injustificados, que constituem uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Instamos a Rússia a retirar imediatamente todas as suas forças militares do território da Ucrânia. Dito isto, tomo as palavras do Presidente Zelensky que acabo de ouvir para sublinhar dois pontos principais. Uma delas é que não é possível separar a questão da Crimeia do ataque global e da invasão do território ucraniano. Qualquer tentativa, subjetiva ou objetiva, de separar as duas questões representa não um apoio, não uma ajuda ao povo ucraniano, mas um ruído que é provocado desnecessariamente numa guerra e numa recuperação da integridade do território. Esta é a principal tarefa do povo ucraniano, do Estado ucraniano e de todos os outros Estados. E para esses Estados, e Portugal é um exemplo, embora esteja longe no Ocidente, a nossa fronteira, a fronteira portuguesa é a fronteira da Ucrânia. E isso deve estar muito, muito claro. O segundo ponto é que estamos a lidar com problemas de dignidade humana, não apenas de direito internacional, não apenas de direito constitucional, não apenas de legalidade. Estamos falando de pessoas de carne e osso. Estamos falando de milhares e milhares e milhares de pessoas e lidando com seus problemas.