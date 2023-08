De "chef de Putin" a líder de uma rebelião que durou menos de 24 horas. Quem é Prigozhin?

O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin , poderá ter morrido esta quarta-feira na queda de um avião, nos arredores de Moscovo . O seu nome consta da lista de passageiros, mas o óbito não foi confirmado.

Foi através da restauração que Prigozhin estabeleceu contacto e proximidade com figuras poderosas da política russa. Vladimir Putin gostava tanto de um dos restaurantes que começou a levar seus convidados estrangeiros para comer lá. Com o tempo, Prigozhin recebeu mesmo a alcunha de "chef de Putin".

A influência de Prigozhin cresceu ao ponto de se envolver na disrupção das eleições norte-americanas, por parte do estado russo, e da expansão da influência do Kremlin em África.

Tornou-se, depois, uma das principais figuras da guerra contra a Ucrânia, liderando o grupo Wagner - um grupo privado de mercenários, algums deles recrutados em prisões.

A 23 de junho, Prigozhin convocou uma revolta contra o alto comando militar da Rússia,

No entanto, Prigozhin defendeu-se de qualquer “golpe militar”, alegando estar a liderar uma “marcha por justiça”.

As forças do grupo Wagner marcharam por cidades russas, perto da fronteira com a Ucrânia, mas a rebelião acabou por durar menos de 24 horas.

O grupo Wagner encontrava-se já a 200 quilómetros da capital russa, quando, num acordo mediado por Alexander Lukashenko, Presidente da Bielorrússia, Prigozhin aceitou travar a rebelião.

Numa mensagem de áudio divulgada na rede social Telegram, justificou a decisão dizendo que quis evitar um “banho de sangue russo”.