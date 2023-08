Colapso de ponte na Índia faz pelo menos 17 mortos

Pelo menos 17 pessoas morreram e várias estão desaparecidas esta quarta-feira, após uma ponte ferroviária em construção ter colapsado na zona de Sairang, no estado de Mizoram, na Índia.

Segundo o The Indian Express, as operações de resgate continuam no local, pois acredita-se que mais trabalhadores continuem presos debaixo dos escombros. Estariam cerca de 35 a 40 trabalhadores da construção civil quando a ponte desabou, dizem as autoridades.

Vários vídeos e fotografias partilhados na rede social X mostram a estrutura partida no chão, perto de uma zona montanhosa.