​Sánchez diz que está em condições de "formar Governo" em Espanha

Esta manhã reuniu-se com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez e também com Santiago Abascal, líder do Vox. Já à tarde irá encontrar-se com o líder PP, Alberto Núñez Feijóo, que está a tentar reunir os apoios para uma possível investidura.

O comentário surge após o encontro com o Rei Felipe V I , que está a receber, esta terça-feira, os vários líderes partidários no palácio de Zarzuela.

O Presidente do Governo espanhol em exercício e candidato do PSOE, Pedro Sánchez, disse que optará pela investidura porque acredita que o seu partido "está em condições de combinar o necessário apoio parlamentar" para reformar um Governo progressista.

No encontro com Sanchéz, o presidente espanhol lembrou que os que sugeriram “derrotar a atual proposta não obtiveram os votos para materializar a sua opção. Assim fracassaram e foram derrotados nas urnas pela vontade maioritária da sociedade espanhola”.

Sánchez insistiu e referiu que os “esforços e contorções para optar pela investidura” do candidato Alberto Núñez Feijóo, do PP, “são totalmente legítimos, mas revelam-se um desperdício”.

Após ouvir todos os partidos, o rei Felipe VI irá indicar um candidato a primeiro-ministro, que para ser investido terá ainda de ser aprovado pelo plenário dos deputados.

Sobre isso, Pedro Sánchez afirma respeitar a decisão do monarca, independentemente do veredito final. “O PSOE continua fiel ao que diz a Constituição e ao que irá decidir o chefe de Estado”.

De recordar que nas eleições de 23 de julho, o PSOE, partido liderado por Sánchez ficou com 122 deputados (31,7%), tendo ainda assim mais dois deputados no hemiciclo do que em 2019 e alcançou quase mais 700 mil votos do que há quatro anos. Contudo, não foi suficiente, tendo o partido de Feijóo vencido as eleições - embora sem conseguir formar governo (conquistou 136 deputados, que equivalem a 33,04%).

Vox disposto a apoiar governo PP, mas sem "cordão sanitário"

A extrema-direita de Espanha apoiará no parlamento um eventual governo de direita no país se o Partido Popular (PP) não colaborar no "cordão sanitário contra o Vox", disse esta terça-feira o líder desta formação política, Santiago Abascal.

O Vox "está na disposição" de votar favoravelmente no parlamento a investidura como primeiro-ministro do líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, se o chefe de Estado de Espanha, o Rei Felipe VI, indicar este nome para o cargo, na sequência das eleições legislativas de 23 de julho, disse Santiago Abascal.

O líder do partido de extrema-direita acrescentou que, porém, essa disposição está "condicionada a que o Partido Popular não colabore de nenhuma forma" com "o cordão sanitário que se pretende levantar contra o Vox".