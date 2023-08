Resgatadas quatro das seis crianças presas em teleférico no Paquistão

A notícia é avançada pelas as Forças Armadas do Paquistão na rede social X, nove horas depois das pessoas terem ficado presas a quase 300 metros de altura.

Quatro das oito pessoas, entre as quais seis crianças, foram resgatadas, depois de terem ficado retidas esta terça-feira na cabine de um teleférico na cidade de Battagram, no norte do Paquistão.

Segundo a Reuters, um dos cabos do teleférico ter-se-á partido e as seis crianças e dois professores estão presas desde as 7h locais (3h00 em Portugal), a cerca de 300 metros do chão.

As crianças e os professores estavam a usar o teleférico para chegar à escola quando um cabo do teleférico partiu.

“A missão de resgate é complicada devido às rajadas de vento na área e ao facto de as pás do rotor do helicóptero poderem desestabilizar ainda mais o teleférico”, disse Shariq Riaz Khattak, oficial de resgate no local, à Reuters.

Já o primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwaar-ul-Haq Kakar, descreveu o acidente do teleférico em Battagram, como “realmente alarmante”, tendo determinado às “autoridades distritais que garantam urgentemente o resgate e a evacuação em segurança das oito pessoas presas no teleférico”.

“Também orientei as autoridades a realizarem inspeções de segurança em todos os teleféricos privados e a garantir que eles sejam seguros para operar e usar”, lê-se na mensagem publicada na rede social X.