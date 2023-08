ONG alerta que 250 migrantes irregulares estão cercados por fogo na Grécia

Cerca de 250 migrantes irregulares estão rodeados por incêndios em duas ilhas do rio Evros, na fronteira entre Grécia e Turquia, zona onde foram, esta terça-feira, localizados os corpos carbonizados de pelo menos 18 migrantes, divulgou uma organização não-governamental (ONG).

"Estamos em contacto com dois grupos de cerca de 250 pessoas no total que estão presos em dois ilhéus de Evros", referiu, através da rede social X (antigo Twitter), a Alarm Phone, organização que recebe chamadas de migrantes em perigo no mar Mediterrâneo.

Na sua mensagem, a ONG anexou um vídeo de baixa qualidade que afirma ter recebido das pessoas presas, no qual os migrantes pediam ajuda porque o fogo se aproximava.