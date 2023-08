Espanha. Alberto Feijóo disponível para formar governo

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, está disponível para formar governo, pela unidade dos espanhóis. A intenção foi revelada na tarde desta terça-feira, depois da sétima e última reunião do Rei Filipe VI com partidos com deputados eleitos, antes de decidir que candidato propõe para a investidura.

“Partilhei com o Rei a minha disponibilidade para ser candidato à investidura, como presidente do governo, assim o chefe do Estado o considere”, avançou Feijóo.

O líder do PP, o partido mais votado nas eleições espanholas do mês passado, aponta ainda três argumentos que reforçam a candidatura.

“Sou o candidato do partido que ganhou as eleições gerais de 23 de julho, em segundo lugar há quatro partidos que somados os deputados totalizam 172 deputados, estão a quatro da maioria absoluta, e por fim entendo que nestas condições colocar-me como candidato é um ato de humildade”, assegura o líder do PP.

Feijóo admite, no entanto, que a decisão é do Rei e respeitará, sem reservas, o que Filipe VI decidir.

Já na manhã desta terça-feira, o líder do PSOE, Pedro Sánchez, segundo mais votado nas recentes eleições espanholas, transmitiu ao Rei Filipe VI a sua disponibilidade para "assumir a responsabilidade" de tentar formar um Governo.