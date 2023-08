China. Sobe para 11 número de mortos em explosão em mina

O número de mortos causado por uma explosão ocorrida numa mina de carvão na província de Shaanxi, no centro da China, subiu para 11, segundo um novo balanço divulgado esta terça-feira pela imprensa local.

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira na vila de Yanchuan, localizada na cidade de Yan'an.

O anterior balanço dava conta de sete vítimas mortais e de quatro mineiros presos no interior da mina.

As equipas de resgate encontraram, entretanto, os corpos dos quatro mineiros.

A China depende predominantemente do carvão para gerar energia, mas tem-se esforçado para reduzir o número de acidentes fatais em minas, colocando maior ênfase na segurança e no encerramento de explorações mineiras de menor dimensão, que careciam do equipamento necessário.

A maioria das mortes neste setor é atribuída a explosões causadas pela acumulação de metano e pó de carvão.´

Os acidentes laborais na China estão associados a diversos fatores: falta de formação e a frágeis regulamentos de segurança, corrupção e a uma tendência de redução dos custos por empresas que procuram maximizar lucros.

Em 2015, duas explosões nas instalações químicas da zona portuária da cidade de Tianjin, nordeste da China, provocaram pelo menos 165 mortos e causaram elevados prejuízos.