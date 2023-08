Zelensky agradece caças F-16, Rússia alerta para a "escalada do conflito"

“Obrigado, Dinamarca, por ajudarem a Ucrânia a tornar-se invencível”, expressa Zelensky no final do discurso no parlamento dinarmarquês.

Num discurso no parlamento de Copenhaga, onde chegou esta manhã, recebido com aplausos e acompanhado pela primeira-dama Olena Zelenska, o presidente ucraniano relembrou que "todos os vizinhos da Rússia estão ameaçados se a Ucrânia não prevalecer".

Rússia avisa que envio F-16 à Ucrânia vai provocar "escalada do conflito"

Na manhã em que Zelensky agradeceu o envio de caças F-16 à Ucrânia, a Rússia condenou a nova informação, dando o alerta que a entrega das aeronaves vão levar à escalada do conflito.

"O facto de a Dinamarca ter decidido agora doar 19 aeronaves F-16 para a Ucrânia leva a uma escalada do conflito", disse o embaixador russo Vladimir Barbin, citado pela agência Reuters.

"Ao refugiar-se na premissa de que a própria Ucrânia deve determinar as condições para a paz, a Dinamarca procura, com as suas ações e palavras, deixar a Ucrânia sem outra escolha a não ser continuar o confronto militar com a Rússia”, acrescentou.

Segundo partilhado na rede social X, Zelensky diz quer a Ucrânia receberá 42 grandes aeronaves de combate, tendo a Dinamarca prometido 19 caças F-16, que podem ser entregues no final do ano, quando o treinamento dos pilotos com duração de quatro a seis meses for concluído.