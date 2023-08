Enfermeira inglesa condenada a prisão perpétua pelo homicídio de bebés

A enfermeira inglesa Lucy Letby, de 33 anos, foi condenada esta segunda-feira a prisão perpétua pelo homicídio de sete bebés. Os crimes aconteceram no hospital Countess of Chester, no noroeste de Inglaterra.

O juiz decretou a pena máxima para Lucy Letby, sem possibilidade de liberdade condicional.

A enfermeira foi condenada pelo homicídio de sete bebés e por tentar matar outros seis recém-nascidos.

Lucy Letby levou a cabo "uma campanha cruel, calculada e cínica de homicídio de bebés, envolvendo as crianças mais pequenas e vulneráveis", declarou o juiz durante a leitura da sentença.

"A condenada criou situações para que os colapsos e as causas dos colapsos não pudessem ser óbvios. Examinou os pais... havia uma maldade profunda próxima do sadismo, você não tem remorsos, não há atenuantes, as ofensas são de gravidade suficiente para exigir uma ordem de vida inteira", declarou o juiz.

O juiz detalhou os atos da enfermeira, que matou os bebés com recurso a injeções de ar, insulina e leite.