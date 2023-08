Zelensky promete retaliação severa contra ataque em Chernihiv

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, prometeu hoje uma retaliação severa pelo ataque de um míssil russo no centro da cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, no sábado, que matou sete pessoas e feriu quase 150

“Estou certo de que os nossos soldados responderão à Rússia por este ataque terrorista. Responderão de forma tangível”, disse Zelenskyy num discurso em vídeo publicado na madrugada de hoje, no final de uma visita à Suécia, a sua primeira viagem ao estrangeiro desde que participou numa cimeira da NATO na Lituânia, no mês passado, e antes de se deslocar aos Países Baixos.

Zelenskyy identificou uma rapariga de seis anos chamada Sofia entre os mortos no ataque e confirmou que entre os feridos havia 15 crianças.