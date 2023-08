Noite ajudou no combate ao incêndio florestal em Tenerife

Os serviços de emergência esperavam uma noite “muito complicada” depois de sábado, quando se registaram temperaturas elevadas, rajadas de vento e baixa humidade no perímetro de 70 quilómetros do incêndio, o que dificultou os trabalhos de combate às chamas e facilitou o avanço do fogo, especialmente na parte norte da ilha.

O incêndio florestal estende-se por 10 municípios, embora tenham sido efetuadas evacuações em 11, com uma superfície de 8.398 hectares num perímetro de 70 quilómetros. O número de pessoas retiradas foi atualizado para 12.279, com dados fornecidos pelas forças policiais e câmaras municipais fora do recenseamento, um número inferior aos 26.000 inicialmente avançados e que correspondiam a estimativas provisórias.

Durante a noite, 343 pessoas trabalharam no terreno, incluindo 150 bombeiros que, juntamente com a Unidade Militar de Emergência, foram responsáveis pela proteção de bens e casas nas áreas evacuadas.

Nas primeiras horas da manhã, 23 meios aéreos estavam integrados na luta contra o incêndio, cinco dos quais eram hidroaviões.