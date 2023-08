Drone ucraniano faz 5 feridos na cidade russa de Kursk

O governador da cidade russa de Kursk, Roman Starovoyt, deu conta de um novo ataque ucraniano através da rede Telegram.

“De acordo com informações preliminares, [o drone] atingiu o telhado do edifício da estação ferroviária, provocando um incêndio no telhado. Cinco pessoas ficaram levemente feridas por estilhaços de vidro", escreve na mesma rede social.

A agência de notícias russa TASS adianta que foram deslocadas para o local equipas de emergência e que estão a ser avaliados os danos.

A estação ferroviária localiza-se no centro da cidade, a cerca de 150 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

Em dezembro de 2022, a mesma região de Kursk, na Rússia, foi alvo de um ataque com um drone. O incidente provocou um incêndio no aeroporto daquela província.