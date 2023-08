Canadá retira 30 mil famílias das casas por causa dos incêndios

Cerca de 30 mil famílias receberam ordem de evacuação na província de British Columbia, no Canadá, onde cerca de 400 incêndios florestais estão a ocorrer, notícia a BBC.

As autoridades restringiram as viagens a Kelowna, uma cidade à beira-mar de 132 mil habitantes, onde o fumo de incêndios próximos paira sobre o lago Okanagan.

A ordem foi dada para garantir que todos pudessem ser evacuados e tivessem local em que ficar alojados.

Os incêndios destruíram casas nas proximidades de West Kelowna, uma cidade de 36 mil habitantes.

As restrições de viagem também se aplicam às cidades de Kamloops, Oliver, Penticton e Vernon e Osoyoos.

A centenas de quilómetros ao norte, um grande incêndio continua a avançar em direção à cidade de Yellowknife.

O prazo oficial para evacuar a cidade - a capital dos Territórios do Noroeste do Canadá - expirou na sexta-feira. As autoridades locais disseram mais tarde naquele dia que quase todos os residentes haviam partido, de carro ou avião.

Cerca de 19 mil dos 20 mil habitantes da cidade foram evacuados. As autoridades disseram que 39 pacientes foram transferidos de um hospital para instalações alternativas na noite de sexta-feira, tornando-os as últimas pessoas a serem retiradas da cidade.

O ministro do Meio Ambiente e Comunidades, Shane Thompson, disse que algumas pessoas escolheram " abrigar-se no local", mas pediu aos moradores que saiam.