Autocarro no Paquistão incendeia-se e mata pelo menos 18 pessoas

O acidente ocorreu por voltas das 4h00 (meia-noite em Lisboa) perto de Pindi Bhattian, onde o autocarro, com destino a Islamabad, atingiu uma carrinha na autoestrada entre a capital e Lahore, disse um inspetor da polícia.

A carrinha carregava tambores de combustível, o que causou um incêndio que envolveu o autocarro, vindo de Karachi, explicou Fahad Ahmed.

Havia mais de 40 passageiros no autocarro, disse Ahmed. Aqueles que foram resgatados do interior do veículo ficaram gravemente queimados, incluindo quatro em estado crítico. Outros passageiros conseguiram escapar pelas janelas com ferimentos leves.

Os motoristas dos dois veículos morreram, referiu a polícia.

As estradas do Paquistão são palco frequente de acidentes graves, uma vez que os condutores regularmente ignoram os padrões de segurança e violam as regras de trânsito, assim como adormecem ao volante durante viagens longas.

Em julho, 19 pessoas morreram em três acidentes a envolverem autocarros. Um mês antes, 12 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas depois de um autocarro em que viajavam ter capotado.