Sonda russa Luna-25 falha órbita para aterrar na lua na segunda-feira

A sonda russa Luna-25, cuja missão é ser a primeira nave espacial a aterrar no polo sul da lua, não conseguiu entrar na órbita necessária para pousar na superfície lunar na segunda-feira, informou hoje a agência espacial russa, Roscosmos.

"Durante a operação na estação automática, ocorreu uma situação de emergência que impediu que a manobra fosse realizada de acordo com os parâmetros planeados", escreveu a Roscosmos num comunicado difundido no Telegram.



Os problemas a bordo da nave espacial surgiram quando, às 14:10 de Moscovo (12:10 em Lisboa), os motores impulsionaram a Luna-25 para a órbita de aterragem pré-lunar, escreve a agência espanhola de notícias EFE.



"A situação está atualmente a ser analisada por especialistas do grupo de controlo", refere o comunicado oficial.



A sonda, que foi lançada em 11 de agosto a partir do Cosmódromo de Vostochny, no Extremo Oriente russo, entrou em órbita na quarta-feira, após uma viagem de cinco dias e quase dez horas.



Em todos os momentos, a Roscosmos informou que os sistemas da sonda estavam a funcionar normalmente, tendo enviado para a Terra imagens da superfície lunar e detetado o impacto de um micrometeorito, entre outros fenómenos.



A sonda deveria aterrar na superfície da lua em 21 de agosto, dois dias antes da sonda indiana Chandrayaan-3, lançada em 14 de julho.



A Luna-25, herdeira da soviética Luna-24, a terceira nave espacial a recolher amostras da superfície lunar em agosto de 1976, espera encontrar água sob a forma de gelo na lua.