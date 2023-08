Presidente Xi Jinping visita pela quarta vez África do Sul

O líder da República Popular da China, Xi Jinping, inicia terça-feira a sua quarta visita de Estado à África do Sul, onde participará também na cimeira do bloco de economias emergentes BRICS, anunciou hoje a Presidência da República sul-africana.

"A cerimónia de boas-vindas acontecerá na manhã de terça-feira no Union Buildings, em Pretória, antes [do início] da 15.ª Cimeira dos BRICS marcada para 22 a 24 de agosto de 2023", referiu em comunicado.

"A visita de Estado ocorre no contexto da celebração de 25 anos de relações diplomáticas entre os dois países, enquanto os laços históricos remontam à conferência de Bandung de 1955", acrescentou.

De acordo com a Presidência sul-africana, a visita de Estado do Presidente Xi é uma oportunidade para "refletir" sobre a Parceria Estratégica Abrangente (CSP, na sigla em inglês) e de "aprofundar" a cooperação entre os dois países no âmbito do Programa Estratégico de Cooperação a 10 anos (2020-2029).

"A China é o maior parceiro comercial global da África do Sul em volume de negócios", frisou-se na nota, sem avançar indicadores, acrescentando que "a China é também um importante investidor" no país africano.

Nesta visita de Xi, as autoridades de Pretória dizem ter a expectativa de reforçar a cooperação multilateral com Pequim, "especificamente no contexto dos BRICS, G77 mais a China, e G20 e obter o apoio chinês ao apelo da África do Sul e do continente para a reforma das instituições de governança global, nomeadamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas".

Observadores acreditam que na África do Sul o bloco BRICS vai procurar estabelecer uma nova relevância face à guerra da Rússia na Ucrânia, à competição global entre os gigantes asiáticos China e Índia, e à derrapagem da economia da África do Sul apesar de ser o maior produtor mundial de platina, entre outros minérios, e um dos principais produtores de ouro do mundo.

É quarta visita de Estado do líder chinês à África do Sul desde 2013.

A África do Sul foi convidada a ingressar no bloco BRIC -- formado então por Brasil, Rússia, Índia, China -, em 24 de dezembro de 2010 e, em 14 de abril de 2011, o Presidente sul-africano Jacob Zuma participou na terceira Cimeira dos BRICS em Sanya, China.

Xi visitou a África do Sul em 2018, onde participou na 10.ª Cimeira dos BRICS, que se realizou em Joanesburgo por ocasião do centenário do nascimento do líder histórico Nelson Mandela.

Em 2013, Xi avistou-se com o seu homólogo sul-africano, Jacob Zuma, em Pretória, em que discutiriam o reforço da parceria estratégica estabelecida entre os dois países em 2010.

Durante a visita de Estado à África do Sul, também participou na 5.ª Cimeira dos BRICS, na cidade portuária de Durban, sudeste do país.