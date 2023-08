Migrantes resgatados em Cabo Verde já contactaram familiares, três continuam hospitalizados

Os 38 migrantes resgatados do mar na segunda-feira, em Cabo Verde, já estão em contacto com os familiares, exceto três que permanecem internados, disse esta sexta-feira à agência Lusa um representante local da Cruz Vermelha, assinalando que todos estão a recuperar.

"As coisas estão a correr bem, as pessoas reagem bem. Aqui estão as associações comunitárias e a Cruz Vermelha a prestar-lhes o serviço. Todos já entraram em contacto com os familiares, exceto três que ainda estão internados", afirmou o presidente do Conselho Local da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Augusto Teixeira.

Desidratação e fome, após mais de um mês à deriva em mar alto, além de possíveis traumas psicológicos, foram as principais causas de debilidade dos resgatados.

Apesar de já estarem em contacto com as famílias nas comunidades de onde partiram, na costa norte do Senegal, os migrantes aguardam pelos procedimentos com vista ao respetivo repatriamento.