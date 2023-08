Reino Unido. Enfermeira culpada de homicídio de sete bebés

Uma enfermeira neo-natalologista britânica foi nesta sexta-feira considerada culpada de assassinar sete bebés prematuros e de tentar matar outros seis no Reino Unido.

Lucy Letby, de 33 anos, foi condenada pelo assassínio "persistente, calculado e a sangue-frio" de bebés prematuros na unidade onde trabalhava no hospital Countess of Chester, no noroeste de Inglaterra.

Segundo o jornal The Guardian, a investigação começou em maio de 2017 e deverá prolongar-se durante vários anos, podendo resultar em novos julgamentos.

A Operação Colibri, como é chamada, está a ser desenvolvida por um conjunto de 70 detetives.

Os neonatologistas têm estado a examinar, em nome da polícia, os registos de mais de quatro mil bebés nascidos no hospital Liverpool Women's e no Countess of Chester, os dois hospitais onde Letby trabalhou entre 2012 e 2016.

Todos os casos considerados suspeitos estão a ser transferidos para a Operação Colibri para uma investigação mais aprofundada.

Com esta condenação, Lucy Letby torna-se na pior assassina de crianças em série na história britânica moderna, sendo provável que seja sentenciada com prisão perpétua.