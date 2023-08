​Guerra na Ucrânia. Quase meio milhão de soldados mortos ou feridos

Quase meio milhão de soldados russos e ucranianos morreram ou ficaram feridos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de fevereiro de 2022.



Os números foram avançados por fontes militares dos Estados Unidos ao jornal “The New York Times”.

O número de militares mortos ou feridos disparou desde o início do ano, com combates intensos no leste da Ucrânia.

As baixas entre as forças da Rússia aproximam-se das 300 mil, com pelo menos 120 mil soldados mortos em combate, segundo as fontes citadas pelo jornal norte-americano.

Cerca de 70 mil soldados terão morrido desde o início da invasão e entre 100 e 120 ficaram feridos.

Em novembro do ano passado, o general norte-americano Mark Miley declarou que 100 mil soldados dos dois lados morreram ou ficaram feridos em combate.

Em relação aos civis, as Nações Unidas confirmam 26 mil vítimas até 30 de julho deste ano.

Um total de 9.369 civis foram mortos e 16.646 ficaram feridos desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.