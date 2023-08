Chamas abrandam em Tenerife. Consumidos mais de 3 mil hectares de floresta

O incêndio que lavra na ilha de Tenerife, nas Canárias, Espanha, abrandou o seu avanço graças aos esforços de contenção e a um tempo mais favorável durante a noite, mas consumiu já 3.273 hectares de floresta em oito concelhos, uma área equivalente a mais de 3.000 campos de futebol, informaram nesta sexta feira as autoridades locais.

Segundo a agência Reuters, Fernando Clavijo, chefe regional das Ilhas Canárias, disse que não houve mais evacuações durante a noite e que as autoridades estavam a considerar o levantamento das restrições impostas a quase 4.000 residentes que tinham recebido ordens para ficar em casa.

"O fogo e o tempo comportaram-se de uma forma mais normal depois de terem mostrado um comportamento muito invulgar anteriormente. Conseguimos trabalhar mais intensamente durante a noite, preparando linhas de contenção no terreno", disse o governante numa conferência de imprensa.







Por outro lado, "não se registaram novas evacuações", acrescentou Clavijo, que classificou o incêndio como o mais complexo que o arquipélago do Oceano Atlântico enfrentou nos últimos 40 anos, devido a uma combinação de tempo quente, seco e ventoso, bem como a um terreno difícil.

Entretanto, todos os acessos às montanhas de Tenerife, incluindo o Monte Teide e o Instituto de Astrofísica do Teide, foram encerrados como medida de precaução, estando os dois aeroportos da ilha a funcionar normalmente.







As autoridades alertaram, no entanto, para o facto de o vento poder fazer aumentar as chamas durante o dia.





O fogo começou nesta terça-feira em vários locais junto a uma autoestrada, o que, segundo as autoridades, significa que pode ter sido causado por atividade humana, deliberadamente ou não.







Em 2022, 300 mil hectares foram destruídos por mais de 500 incêndios em Espanha, um recorde na Europa, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). Mais de 71.000 hectares já arderam em 2023 neste país.