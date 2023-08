Migrantes morrem ao largo de Cabo Verde. "Esta é uma rota cada vez mais comum"

O barco dirigia-se às ilhas espanholas com migrantes oriundos do Senegal e Guiné-Bissau, e pelo menos 63 pessoas morreram depois de passar 41 dias no mar.

"Esta é uma rota já bastante conhecida, porque nós sabemos que o trânsito em Marrocos foi fechado, e então a rota pelo Mediterrâneo ficou mais difícil", adianta a responsável.

"Há uma grande probabilidade de que esses barcos venham a chegar a Cabo Verde", afirma, acrescentando que o estudo das rotas e dos ventos que tem vindo a ser feito aponta nesse sentido.

Entre os sobreviventes estão quatro crianças, com idades entre os 14 e 17 anos. Estão seis pessoas hospitalizadas, mas todas se encontram fora de perigo.

Quelita considera que este é um problema de fundo e que Cabo Verde deve estar melhor capacitado para intervir em caso de necessidade de um novo resgate.

"Nós precisamos de acabar com isto e trabalhar de fundo as razões que fazem as pessoas abandonar os seus países de origem", acrescenta. "Cabo Verde deverá ter a capacidade de fazer buscas e salvamentos mais robustos, rápidos, proativos e coordenados para que possamos salvar vidas".

"Neste caso em específico, contámos com o apoio de um barco de pesca espanhol, mas em outras situações eu acredito que Cabo Verde vai precisar de estar igualmente preparado para fazer esta busca e salvamento".

Quelita Gonçalves diz que é da responsabilidade dos Estados fazer a monitorização das fronteiras e da extensão marítima. As Nações Unidas apenas podem reforçar a capacidade dos Governos de fazer essa gestão do território.

“Eu acredito que nós temos de trabalhar juntos para ter melhores canais de migrações regulares e seguros, para podermos minar este modelo de negócio dos contrabandistas".

"Daí a necessidade de mais cooperação internacional para abordar as razões pelas quais as pessoas deixam os seus países de origem, deixam as suas casas e arriscam a vida numa jornada mortal que é esta, saindo aqui da costa oeste africana até às ilhas Canárias. Por isso o nosso apelo é que é do nosso interesse trabalharmos juntos. Reiteramos todo o nosso apoio ao Governo de cabo Verde", frisa Quelita.