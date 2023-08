Malásia. Acidente de jato privado provoca dez mortos

Um jato privado tentou aterrar de emergência numa autoestrada, na Malásia, e acabou por se despenhar, causando a morte a dez pessoas, avança a agência Reuters.

O acidente deu-se antes do avião iniciar a abordagem para aterrar na pista de um aeroporto situada nas redondezas de Kuala Lumpur, capital do país asiático.

Eram cerca de 2h48 da manhã (8h48 em Lisboa), nesta quinta-feira, quando o Beechcraft 390, no interior do qual viajavam seis passageiros e dois tripulantes, perdeu o contacto com a torre de controlo.

Momentos depois deu-se o acidente. O jato, operado pela Jet Valet, tentou efetuar uma manobra de recurso, aterrando em plena autoestrada, mas acabou por embater contra uma moto e um carro, matando mais duas pessoas.

"Não houve chamada de emergência e a aeronave recebeu autorização para aterrar", esclareceu o chefe da polícia local à agência Reuters.

Um vídeo captado por um condutor mostra o momento da colisão do avião em plena autoestrada.