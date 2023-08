Dia decisivo em Espanha: bascos e catalães tornam "refém" possíveis Governos

Espanha está mergulhada num impasse governativo e "refém" de duas regiões com partidos nacionalistas e independentistas, a Catalunha e o País Basco, diz à Renascença Diogo Noivo, especialista em assuntos hispânicos.



Esta quinta-feira é um dia decisivo para o futuro político em Espanha. Depois das eleições legislativas de 23 de julho, que deixam um enorme ponto de interrogação sobre quem vai formar Governo, já que ninguém tem maioria absoluta, os deputados tomam posse no Parlamento espanhol.

Além disso, vão ser escolhidos o presidente e os vice-presidentes da mesa do Congresso dos deputados.

Em declarações à Renascença, Diogo Noivo, especialista em assuntos relacionados com Espanha, acredita que essa votação vai demonstrar quem tem mais probabilidades de formar Governo.

“Vamos ter oportunidade de ver qual dos blocos, o bloco de partidos de direita ou o de esquerda, terá a capacidade de reunir o maior número de deputados e, por essa via, controlar a mesa do Congresso. É a primeira oportunidade que temos para perceber se Espanha terá um Governo de direita, um Governo de esquerda ou se terá de voltar às urnas”, explica Diogo Noivo.

Em declarações à Renascença, o analista de risco político considera que os partidos independentistas da Catalunha e do País Basco vão ser decisivos para perceber o futuro.

“É difícil avançar com probabilidades. O conjunto de partidos à esquerda tem 166 deputados, o conjunto de partidos à direita tem 171. Visto que a maioria absoluta se faz com 176, os partidos de direita estão mais próximos da maioria absoluta. Acontece, porém, que há dois grandes partidos, o Junts, que é um partido separatista catalão, e o PNV, que é o Partido Nacionalista Basco, que podem fazer com que a solução de Governo penda para a direita ou para a esquerda”, afirma.