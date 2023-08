China reforça cooperação militar com a Bielorrússia

A China vai reforçar a cooperação militar com a Bielorrússia, afirmou hoje o ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, durante uma visita ao país aliado da Rússia.

"O objetivo da minha visita à Bielorrússia é precisamente a implementação de acordos importantes a nível de chefes de Estado e o reforço da cooperação militar bilateral", disse Li, citado pela agência norte-americana AP.

Li foi recebido pelo Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que manifestou o apoio à política da República Popular da China.

"Durante mais de 30 anos, sempre apoiámos a China em todas as suas aspirações", disse Lukashenko, de acordo com o relato da agência oficial bielorrussa Belta.

Lukashenko considerou "absolutamente justa" a política interna e externa da China, "visando a resolução pacífica de quaisquer disputas e conflitos".

As forças bielorrussas não participam diretamente na guerra da Ucrânia e Lukashenko afirmou que a assistência militar da China não será dirigida contra países terceiros. No entanto, Moscovo está a instalar armas nucleares táticas no país vizinho e aliado.

"Precisamos de proteger os nossos Estados e os nossos povos", afirmou Lukashenko.

"Somos defensores absolutos de um mundo multipolar, da integridade territorial e da unidade das fronteiras estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial. Mantemo-nos empenhados em não interferir nos assuntos internos dos Estados", acrescentou.

Nenhuma das partes deu pormenores sobre a cooperação, mas Minsk e Pequim concordaram em realizar exercícios militares conjuntos em 2024.

China "mostra que está interessada em estabelecer laços com Minsk e Moscovo"

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse em junho que a Rússia tinha iniciado a transferência de armas nucleares táticas para o país vizinho da União Europeia (UE), alimentando o receio de uma escalada do conflito na Ucrânia.

O anúncio suscitou críticas dos aliados ocidentais, dado que Putin tem levantado a possibilidade de usar armas nucleares desde que mandou invadir a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

As armas nucleares táticas destinam-se a destruir alvos inimigos numa área específica sem causar uma precipitação radioativa generalizada, ao contrário das armas nucleares estratégicas.

Li visitou a Rússia antes de se deslocar à Bielorrússia, tendo reafirmado em Moscovo que Pequim apoia uma resolução política para os conflitos, incluindo o da Ucrânia.

A China afirma ser neutra no conflito na Ucrânia, mas acusa os Estados Unidos e os seus aliados de provocarem a Rússia.

Pequim mantém fortes laços económicos, diplomáticos e comerciais com Moscovo.

O analista bielorrusso Valery Karbalevich afirmou que a visita do ministro da Defesa chinês é "um sinal importante não só para a UE e os Estados Unidos, mas também para a Ucrânia".

"Com esta visita, a China marca o âmbito dos seus interesses militares e mostra que está interessada em estabelecer laços com Minsk e Moscovo, incluindo a cooperação militar, apesar da insatisfação dos países ocidentais", disse à AP.

"Isto é também um sinal para a Ucrânia de que o prolongamento da guerra pode forçar a China a tomar um partido", acrescentou.