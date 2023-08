Lituânia fecha fronteiras com a Bielorrússia

O Governo da Lituânia decidiu fechar dois dos seis pontos de passagem fronteiriça com a Bielorrússia devido a "circunstâncias geopolíticas". O comunicado surge semanas depois que os mercenários russos do Grupo Wagner se refugiaram no país vizinho.

O executivo não especificou quais as razões para fechar, a partir desta sexta-feira, os dois pontos de passagem rurais, que não eram usados por veículos comerciais.

Já nas semanas anteriores, as autoridades lituanas desencorajaram os cidadãos a viajar para a Bielorrússia, um aliado próximo da Rússia, colocando placas nas fronteiras dizendo: "Não arrisque sua segurança - não viaje para a Bielorrússia. Você pode não conseguir voltar".

A vizinha Polónia fechou todos os pontos de passagem fronteiriça com a Bielorrússia, exceto um, este ano, após a prisão de um jornalista de origem polaca e a expulsão de diplomatas polacos.

A Polónia anunciou, na semana passada, que tinha planos para enviar 10.000 soldados para a fronteira com a Bielorrússia.



A Letónia, o terceiro país da União Europeia que faz fronteira com a Bielorrússia, tem duas travessias operacionais.

O ministro letão da Defesa ordenou que o Exército ajudasse a proteger a fronteira na terça-feira, depois de tentativas de imigrantes ilegais de atravessar a fronteira da Bielorrússia.