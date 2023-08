Incêndios. Joe Biden visita Havai na segunda-feira

A Casa Branca estima que se prolongam até início da próxima semana as operações de busca de vítimas, "numa fase que permite uma visita presidencial" mobilizando recursos logísticos significativos e um considerável dispositivo de segurança.

O Presidente Democrata "continua a coordenar uma resposta de todo o Governo" federal e "prometeu fornecer ao povo do Havai tudo o que precisa", disse a porta-voz.

Joe Biden pretende avaliar pessoalmente "as consequências dos incêndios", cujo número de mortos já ultrapassa os 100, e "discutir os próximos passos nas operações de socorro".

O chefe de Estado, acompanhado pela sua mulher, Jill Biden, irá reunir-se "com socorristas, sobreviventes e autoridades federais, estaduais e locais", anunciou nesta quarta-feira à imprensa a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

O Presidente norte-americano, Joe Biden , desloca-se na próxima segunda-feira à ilha de Maui , um dos epicentros dos incêndios mortais no arquipélago do Havai, enquanto a oposição critica a sua resposta alegadamente débil ao desastre.

Joe Biden havia declarado rapidamente situação de catástrofe natural no Havai, o que possibilita o envio de recursos de emergência do Estado Federal, e reuniu-se várias vezes com o governador estadual, Josh Green.

Oposição considera "débil" resposta de Biden aos incêndios

Contudo, foi criticado pela oposição Republicana pela sua resposta considerada débil ou mesmo indiferente a esses incêndios, os mais mortíferos em mais de um século nos Estados Unidos.

O líder norte-americano mencionou rapidamente o desastre no início de um discurso na última quinta-feira em Salt Lake City, Utah.

Porém, não falou publicamente quando o número de vítimas aumentou dramaticamente no fim de semana passado.

O número de mortos nos incêndios que devastaram a ilha havaiana de Maui na semana passada chegou a 106, e apenas cinco foram identificados, segundo os últimos dados da polícia.

As autoridades continuam a insistir que é muito provável que o número de mortos aumente consideravelmente, já que apenas 32% do território queimado foi inspecionado até agora, segundo os últimos dados oficiais.