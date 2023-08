“Financiaremos e patrocinaremos o ‘e-learning’ e apoiaremos as escolas clandestinas, bem como a educação das raparigas forçadas a abandonar o Afeganistão”, afirmou Gordon Brown, citado pela Efe.

Segundo a agência de notícias Efe, o anúncio foi feito pelo enviado da ONU para a Educação Global, o britânico Gordon Brown, numa conferência de imprensa virtual que assinalou o segundo aniversário da tomada do poder pelos talibãs no Afeganistão e que teve como tema central os esforços das Nações Unidas para inverter a exclusão das raparigas das escolas secundárias e universidades.

A Organização das Nações Unidas (ONU) vai apoiar escolas clandestinas para raparigas no Afeganistão e financiar educação ‘online’ para todas as meninas forçadas a abandonar o sistema educativo depois da primária, foi esta terça-feira revelado.

No entanto, o britânico não adiantou pormenores sobre as escolas “por receio que sejam encerradas”, mas especificou que “várias organizações estão a apoiar as escolas clandestinas”.



Brown anunciou também que levou a questão da exclusão das mulheres das escolas no Afeganistão ao Tribunal Penal Internacional e defendeu perante o procurador Karim Khan que proibir a educação feminina equivale a um “apartheid de género” e pode ser considerada “um crime contra a humanidade”.

Segundo adianta a Efe, Brown, que ainda não recebeu uma resposta de Khan, argumentou que a proibição viola pelo menos três convenções internacionais da ONU: a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos da Mulher e a Convenção sobre os Direitos Económicos e Sociais, uma vez que a educação é “um direito fundamental”.